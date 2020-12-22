Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России

Ранее все регионы, в том числе Свердловская область отчитались о поступлении вакцины. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 28 776 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 906 503.

Свердловская область находится на пятой строчке среди регионов с 400 заболевшими за сутки.

Выздоровели 2,3 миллиона россиян, в том числе 24 158 человек - за последние сутки.

Стало известно о 561 скончавшемся пациенте с подтверждённым COVID-19 за сутки. Всего жертвами новой коронавирусной инфекции стали почти 52 тысячи жителей страны, в том числе 1 360 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 86,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 312 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 327 человек.

Добавим, что накануне стало известно о 29 350 заразившихся.