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22 декабря 2020, 13:16

Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России

Вакцина от коронавируса в руках врача

Ранее все регионы, в том числе Свердловская область отчитались о поступлении вакцины. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 28 776 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 906 503.

Свердловская область находится на пятой строчке среди регионов с 400 заболевшими за сутки.

Выздоровели 2,3 миллиона россиян, в том числе 24 158 человек - за последние сутки.

Стало известно о 561 скончавшемся пациенте с подтверждённым COVID-19 за сутки. Всего жертвами новой коронавирусной инфекции стали почти 52 тысячи жителей страны, в том числе 1 360 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено 86,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 312 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 327 человек.

Добавим, что накануне стало известно о 29 350 заразившихся.

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Областная газета Свердловской области

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