Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2020, 13:07

В Свердловской области за сутки выявили 400 случаев коронавируса

Люди в масках едут в трамвае

До этого три дня подряд в Свердовской области выявляли более 400 заразившихся - в пятницу, субботу и воскресенье. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 400 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54  939 свердловчан.

По данным на 22 декабря, из больниц по выздороволению выписались более 47 тысяч уральцев, в том числе за последние сутки - 407. Число выздоровевших вновь превысило суточный показатель заболеваемости в регионе. На лечении остаются более 6 тысяч пациентов, в том числе 546 - в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+150), Арамильского, Артинского и Ачитского ГО, Артёмовского, Богдановича, Белоярского ГО, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Стало известно о 17 случаях смерти от COVID-19. Всего в области скончались 1 360 свердловчан с подтверждённым COVID-19.

Накануне сообщалось о 396 новых случаях. До этого три дня подряд в Свердовской области выявляли более 400 заразившихся.

Читайте также:

Почти 75% диагнозов COVID-19 поставлено жителям семи свердловских городов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 13:46 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
22.12.2020, 13:30 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал выделить 14 миллионов на школу в Новолялинском ГО
22.12.2020, 13:28 / Культура
«Спросите у главы»: Евгений Куйвашев - о том, почему в Верхней Синячихе нет нового клуба
22.12.2020, 13:17 / Культура
Евгений Куйвашев заказал косоворотку в ходе своей пресс-конференции
22.12.2020, 13:16 / Общество
Коронавирусом заболели ещё 28 776 жителей России