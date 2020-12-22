В Свердловской области за сутки выявили 400 случаев коронавируса

До этого три дня подряд в Свердовской области выявляли более 400 заразившихся - в пятницу, субботу и воскресенье. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 400 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 939 свердловчан.

По данным на 22 декабря, из больниц по выздороволению выписались более 47 тысяч уральцев, в том числе за последние сутки - 407. Число выздоровевших вновь превысило суточный показатель заболеваемости в регионе. На лечении остаются более 6 тысяч пациентов, в том числе 546 - в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+150), Арамильского, Артинского и Ачитского ГО, Артёмовского, Богдановича, Белоярского ГО, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Стало известно о 17 случаях смерти от COVID-19. Всего в области скончались 1 360 свердловчан с подтверждённым COVID-19.

Накануне сообщалось о 396 новых случаях. До этого три дня подряд в Свердовской области выявляли более 400 заразившихся.

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