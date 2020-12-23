Более 60% свердловчан привились от гриппа

За неделю с 14 по 20 декабря в регионе зарегистрировано 35 747 заболевших ОРВИ Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области от гриппа привилось боле 60% населения. За неделю с 14 по 20 декабря в регионе зарегистрировано 35 747 заболевших ОРВИ, случаев гриппа не выявлено.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 26,4%. Напомним, на прошлой неделе ОРВИ заболели 37 313 свердловчан. Снижение заболеваемости составило 5%.

Среди наиболее неблагополучных по заболеваемости ОРВИ муниципалитетов называются Богданович, Режевской, Верх-Нейвинский и Кировградский городские округа. Среднеообластной показатель заболеваемости здесь превышен в 1,5 и более раза.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16 925 случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 13,6%, но ниже уровня прошлой недели на 4%.

Также за предыдущую неделю зарегистрировано 3 672 случая внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели на 23%. В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 1045 случаев внебольничных пневмоний, что на 34,7% меньше, чем неделей ранее.

Добавим, что по состоянию на 18 в декабря в Свердловской области проведено 2 569 777 прививок от гриппа, охват населения вакцинацией составил 61,51%.