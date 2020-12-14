За неделю 37 313 свердловчан заболели ОРВИ

В Свердловской области за неделю с 7 по 13 декабря зарегистрировано 37 313 случаев ОРВИ. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за неделю с 7 по 13 декабря зарегистрировано 37 313 случаев ОРВИ. Случаев гриппа в регионе не выявлено.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 2%. Однако эпидпорог всё ещё превышен на 28,4%. Напомним, в первую неделю декабря ОРВИ заболели 38,1 тысячи свердловчан.

Наиболее неблагополучная обстановка складывается городских округах Богданович, Режевском, Верх-Нейвинском и Кировградском. В этих муниципалитетах среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 616 случаев заболевания ОРВИ. Это на 4% меньше чем неделей ранее, но выше уровня эпидпорога на 20,4%.

Также с 7 по 13 декабря в регионе зарегистрирован 4 431 случай внебольничных пневмоний. Это выше среднемноголетнего уровня, но на 4,4% ниже показателей прошлой недели.

В списке муниципалитетов, неблагополучных по заболеваемости пневмонией значатся городские округа Верхняя Тура, Рефтинский, Верхний Тагил, Асбестовский, Каменский, Верхнесалдинский и Среднеуральск.

Добавим, что, по данным на 11 декабря, в Свердловской области поставили 2 149 818 прививок от гриппа. Охват населения составил 56,02%. По оперативным данным Минздрава Свердловской области, на 13 декабря в медицинских организациях региона против гриппа привито 2 385 457 человек (87,3% от общего числа запланированного населения).