За сутки в России коронавирус подхватили 29 018 человек

За сутки в России выявлено 29 018 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 992 706.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 315. Свердловская область находится на шестой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 403 человека.
За последние сутки из российских больниц было выписано 27 397 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 398 254.
Также за сутки зафиксировано 563 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 53 659 человек.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией