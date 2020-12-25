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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 декабря 2020, 13:24

За сутки в России коронавирус подхватили 29 018 человек

коронавирус

За сутки в России коронавирус подхватили 29 018 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 29 018 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 992 706.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 7 315. Свердловская область находится на шестой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 403 человека.

Фото: оперштаб

За последние сутки из российских больниц было выписано 27 397 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 398 254.

Фото: оперштаб

Также за сутки зафиксировано 563 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 53 659 человек.

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Областная газета Свердловской области

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