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1 января 2021, 14:31

Ковид унёс жизни ещё 18 свердловчан

коронавирус

Коронавирус унёс жизни 1 527 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале задокументировали 18 новых случаев смерти от коронавируса. Всего эта болезнь унесла жизни 1 527 свердловчан.

Такие данные приводят федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о таком же количестве жертв заболевания. На данный момент 18 умерших от ковида за сутки - рекордный показатель смертности в регионе.

В целом по стране сегодня подтвердили 536 летальных исхода от ковида. Общее число умерших пациентов, у которых было диагностирован вирус, достигло 57 555.

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Областная газета Свердловской области

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