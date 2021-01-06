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6 января 2021, 13:11

На Среднем Урале второй день подряд фиксируется 18 смертей пациентов с коронавирусом

Скорая помощь

Общее число смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом в Свердловской области достигло 1 614. Фото: Галина Соловьёва.

Общее число смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом в Свердловской области достигло 1 614. За последние 24 часа зарегистрировано 18 летальных исходов.

За прошедшие пять дней с начала года на Среднем Урале от COVID-19 скончались 87 человек. Информацию о смертельных случаях подтверждают в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией.

Также добавим, что за сутки в регионе зарегистрировали 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Среднем Урале COVID-19 подхватили почти 61 тыс. человек.

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Областная газета Свердловской области

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