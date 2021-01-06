В Первоуральске и Ревде зафиксировано почти по 2 тысячи заражённых COVID-19

В Свердловской области количество инфицированных коронавирусом людей уже превышает 60,5 тыс. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области количество инфицированных коронавирусом людей уже превышает 60,5 тыс. Ещё в двух городах региона — Первоуральске и Ревде — число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 2 тыс. человек.

Согласно обновлённым данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Ревде зафиксировано 1 867 человек, подхвативших коронавирус, а в Первоуральске — 1 928 человек. Сильный прирост заболеваемости наблюдается именно в Первоуральске: 3 января там зарегистрировали 1 836 человек с коронавирусом, а 4 января — 1 894 человека. В Ревде за эти же дни заразилось только 23 человека.

Кроме указанных муниципалитетов, в пятёрку городов с самой высокой заболеваемостью в Свердловской области также входят:

Екатеринбург (32 868 заражённых);

Нижний Тагил (3 673);

Каменск-Уральский и Каменский район (1 563).

Отметим, что за прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у 392 свердловчан. Также зафиксировано 18 летальных исходов.