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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 января 2021, 09:30

В Первоуральске и Ревде зафиксировано почти по 2 тысячи заражённых COVID-19

Люди в масках

В Свердловской области количество инфицированных коронавирусом людей уже превышает 60,5 тыс. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области количество инфицированных коронавирусом людей уже превышает 60,5 тыс. Ещё в двух городах региона Первоуральске и Ревде  число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 2 тыс. человек.

Согласно обновлённым данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Ревде зафиксировано 1 867 человек, подхвативших коронавирус, а в Первоуральске — 1 928 человек. Сильный прирост заболеваемости наблюдается именно в Первоуральске: 3 января там зарегистрировали 1 836 человек с коронавирусом, а 4 января — 1 894 человека. В Ревде за эти же дни заразилось только 23 человека.

Кроме указанных муниципалитетов, в пятёрку городов с самой высокой заболеваемостью в Свердловской области также входят:

  • Екатеринбург (32 868 заражённых);
  • Нижний Тагил (3 673);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 563).

Отметим, что за прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у 392 свердловчан. Также зафиксировано 18 летальных исходов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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