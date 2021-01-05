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5 января 2021, 13:03

В Свердловской области за сутки подтвердили 392 случая коронавируса

Люди в масках

Всего в Свердловской области коронавирус подтвердили у 60 584 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки на Среднем Урале выявили 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан превышает 60,5 тыс. человек.

Всего в Свердловской области коронавирус подтвердили у 60 584 человек. От COVID-19 уже излечились 52 949 пациентов, из которых 400 за последние 24 часа. Число выздоровевших за сутки превышает количество новых заражённых.

Сейчас в больницах региона находятся 589 пациентов в тяжёлом состоянии и 3 008 пациентов - в состоянии средней тяжести. От коронавируса в Свердловской области скончались 1 596 человек, из которых 18 за прошедшие сутки.

За сутки COVID-19 лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+243), Арамильского городского округа, Алапаевска, Артёмовского, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавдинского городского округа.

Напомним, что вчера оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 399 заболевших и 16 смертельных случаях.

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Областная газета Свердловской области

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