Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 33 тысячи. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии 33 075 диагнозов COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга.

По данным на 6 января, в уральской столице инфекцию подхватили ещё 207 граждан. Общее число заражённых за сутки во всех муниципалитетах Среднего Урала составило 389, а с начала пандемии ‒ 60 973.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в первую семёрку антирейтинга по выявленным случаям коронавируса за всё время также входят: Нижний Тагил ‒ 3 697, Первоуральск ‒ 1 935, Ревда ‒ 1 868, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 566, Верхняя Пышма ‒ 1 397, а также Берёзовский ‒ 1 306.

В остальных свердловских городах поставлено менее 1 000 диагнозов COVID-19. Меньше всего заболевших ‒ два случая ‒ в Таборинском муниципальном районе.