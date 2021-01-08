Ещё 23 652 россиянина подхватили COVID-19

За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 3 355 794.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 027. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 387 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц было выписано 21 677 граждан. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 731 129.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 454 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 60 911 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 92,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За сутки проведено 330 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 639 015 россиян.