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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 января 2021, 13:08

В Свердловской области выявили 385 случаев COVID-19 за сутки

Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 129​​​​​​​.

Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 129​​​​​​​. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 385 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 129.

По данным регионального оперативного шаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки число заболевших увеличилось на 151.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Бисерти, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Талицкого и Тугулымского городских округов.

С начала пандемии с болезнью справились 54 514 свердловчан. В том числе, за минувшие сутки из больниц выписались 389 человек.

Состояние 544 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 315 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 

За сутки от коронавируса скончались ещё 16 свердловчан. Общее число жертв заболевания - 1 665.

Напомним, накануне сообщалось о 387 случаях заражения. 

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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