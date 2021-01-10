За сутки в России выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 401 954. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие сутки выявлен 22 851 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 401 954.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны. Больше всего - в Москве (4216) и Санкт-Петербурге (3010). В Свердловской области за сутки заболели 387 человек. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выздоровевших за сутки россиян превышает количество заболевших: из больниц выписано 24 080 человек. С начала пандемии от коронавируса излечились 2 778 889 россиян.

Также за сутки зафиксировано 456 летальных исходов. В том числе, скончались 18 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 61 837 человек.

Фото: Оперативный штаб

Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 23 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 93,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 342 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 627 989 человек.