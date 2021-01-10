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10 января 2021, 13:46

В Свердловской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19

смерть от коронавируса

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 683 жителя региона. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 18 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 683 жителя региона.

Данные о 18 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 683», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Таким образом, с начала 2021 года от коронавируса скончались 174 уральца.

В целом по России за сутки зафиксировано 456 летальных исходов. 

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 516.

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Областная газета Свердловской области

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