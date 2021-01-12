На Урале вылечили 104-летнюю пациентку с коронавирусом. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге из больницы выписана 104-летняя пациентка, переболевшая коронавирусом. Недуг долгожительнице помогли побороть врачи Госпиталя для ветеранов войн.

104-летняя Мария Петрова поступила в госпиталь на карете скорой помощи ещё 22 декабря. По результатам первичного осмотра её состояние оценивалось как тяжёлое с осложнённой вирусной двусторонней пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. Свердловчанку, которая является тружеником тыла, госпитализировали в 16-е отделение госпиталя.

По словам заведующей 16-го отделения госпиталя Галины Зобниной, при поступлении в отделение пациентка вызывала беспокойство, в том числе из-за возраста. Лечение началось незамедлительно. Чтобы быстро стабилизировать сатурацию (насыщение крови кислородом), пациентке дали кислород и ввели необходимые лекарства.

Мария Ильинична была выписана из стационара госпиталя спустя 11 дней лечения с рекомендациями по восстановлению организма после перенесённой инфекции. На сегодняшний день состояние пациентки не вызывает беспокойства, сообщает департамент информполитики региона.

Госпиталь для ветеранов войн является одним из крупнейших медицинских учреждений Свердловской области, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи больницы поставили на ноги уже более 6 тысяч пациентов с COVID-19.

Добавим, ранее власти Свердловской области приняли решение о возвращении ряда медицинских учреждений в штатный режим. В ближайшее время к плановой работе вернутся более 800 коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом.