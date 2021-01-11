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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2021, 20:32

В Свердловской области в плановый режим работы возвращают более 800 инфекционных коек

ЦГБ №1

Власти Свердловской области приняли решение о возвращении ряда медицинских учреждений в штатный режим. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области приняли решение о возвращении ряда медицинских учреждений в штатный режим. В ближайшее время к плановой работе вернутся более 800 коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе, к штатному режиму работы возвращается хирургическое отделение ЦГБ №1 в Екатеринбурге. Также для оказания плановой помощи вернут койки в больницах Дегтярска, Верхотурья, Рефтинского, Камышлова, в психиатрической больнице Нижнего Тагила, Уральском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии и клинике "Сосновый бор".

Помимо этого с с оставшихся коек в Областной наркологической больнице снят статус "инфекционного стационара" - теперь медучреждение полностью работает в докоронавирусном режиме.

Больницы начнут работу по профилю после выписки всех пациентов с COVID-19 и проведения дезинфекционных мероприятий.

Напомним, в начале декабря в Краснотурьинске открылся специализированный медцентр для лечения пациентов с коронавирусом. В открытии принимали участие инициатор строительства медцентра, миллиардер Олег Дерипаска и замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

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