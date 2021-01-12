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12 января 2021, 18:11

Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется

прививка от коронавируса

Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется. Фото: Галина Соловьёва.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе стартовал этап массовой вакцинации. Поставить прививку можно будет даже без теста на антитела.

Речь об этом шла на сегодняшнем блифинге. Павел Креков напомнил, что на этапе клинических испытаний справка о наличии (либо отсутствии) антител у вакцинируемых требовалась.

Массовая иммунизация, по его уточнению, не предусматривает предоставление такой справки. Однако врач всё же может потребовать пациента сдать тест на наличие антител, если выяснится, что человек переболел коронавирусом или похожей инфекцией.

Замгубернатора также сообщил, что наряду с врачами начали прививать учителей. Кроме того, прививки ставят работникам правоохранительных органов и обслуживающего сектора. Так, иммунизацию прошли несколько десятков работников авиакомпании "Уральские авиалинии". Пункты вакцинации работают и с теми, кто записался по номеру 122.

На сегодняшний день на территории Среднего Урала работает 27 пунктов вакцинации. Всего планируется открыть более 70.

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Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется