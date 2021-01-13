Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения с 18 января. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. После доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о борьбе с коронавирусом глава государства поручил начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 с 18 января.

Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину, что страна готова к старту вакцинации населения от коронавируса в ближайший понедельник.

По словам вице-премьера, детали проведения массовой вакцинации в регионах будут обсуждаться 14 января. Татьяна Голикова отметила, что производители предпринимают решительные меры для наращивания объёмов выпуска вакцины. Она добавила, что к концу января в регионы поступят 2,1 млн доз препарата "Спутник V".

"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

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