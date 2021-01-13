Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2021, 18:10

Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения с 18 января

Владимир Путин

Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения с 18 января. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. После доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о борьбе с коронавирусом глава государства поручил начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 с 18 января.

Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину, что страна готова к старту вакцинации населения от коронавируса в ближайший понедельник.

По словам вице-премьера, детали проведения массовой вакцинации в регионах будут обсуждаться 14 января. Татьяна Голикова отметила, что производители предпринимают решительные меры для наращивания объёмов выпуска вакцины. Она добавила, что к концу января в регионы поступят 2,1 млн доз препарата "Спутник V".

"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Читайте также:

Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2021, 18:10 / Общество
Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения с 18 января
13.01.2021, 17:44 / Культура
На 58-м году жизни умер актёр сериала "Дальнобойщики" Денис Карасёв
13.01.2021, 17:39 / Общество
Жителей Свердловской области предупредили о 40-градусных морозах
13.01.2021, 17:11 / Политика
Вице-президент США Майкл Пенс выступил против отставки Дональда Трампа
13.01.2021, 17:01 / Общество
Восемь погибших - из-за долгов за электричество?