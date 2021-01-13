Глава Минцифры РФ заразился COVID-19

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Максут Шадаев уже идёт на поправку. Фото: пресс-служба Правительства.

Министр цифрового развития, связи и телекоммуникации РФ Максут Шадаев подхватил коронавирусную инфекцию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что он уже идёт на поправку.

Дмитрий Чернышенко рассказал о заболевании Максута Шадаева в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

"Сегодня по этому вопросу [об оказании услуг через Госуслуги - прим. "Облгазеты] очень хотел доложить Максут Шадаев - Министр цифрового развития, который очень много для этого сделал, но в данный момент он успешно борется с COVID, уже идет на поправку, поэтому доложу я", - передаёт слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба Кремля.

Напомним, сегодня также стало известно, что президент Армении Армен Саркисян был госпитализирован в больницу после заболевания коронавирусом во время новогодних праздников. У него обнаружили двустороннюю пневмонию.