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16 января 2021, 10:31

Число жертв COVID-19 в мире превысило два миллиона

Число заболевших приблизилось к 94 миллионам.

Число заболевших приблизилось к 94 миллионам. Фото: Скриншот статистики Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции во всём мире скончались более двух миллионов человек. Число заболевших приблизилось к 94 миллионам.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 16 января с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 93 819 952 человека. От коронавируса излечились 51 666 159 жителей планеты, скончались 2 008 273 заразившихся.

В США заболели 23 523 273 человека, 391 955 из них скончались. В Индии коронавирусом заразились 10 527 683 человек (умерло 151 918). Замыкает тройку стран по числу заболевших Бразилия - 8 393 492 подтверждённых случаев (208 246 человек скончались). 

Напомним, по данным оперативного штаба, в России с начала пандемии выявлено 3 520 531 случаев COVID-19 (в том числе 24 715 за прошлые сутки). 2 909 680 россиян выписали из больниц, 64 495 жителей страны скончались.

В Свердловской области за прошлые сутки выявили 392 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 64 410 свердловчан. 

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Областная газета Свердловской области

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