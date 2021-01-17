Коронавирус унёс жизни ещё 16 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 804 жителя региона. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 16 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 804 жителя региона.

Данные о 16 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 804», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксирован 481 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 65 566 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 395 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 64 807.