Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 января 2021, 13:21

Коронавирус унёс жизни ещё 16 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 804 жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 804 жителя региона. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 16 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 804 жителя региона.

Данные о 16 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 804», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксирован 481 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли  65 566 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 395 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 64 807.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.01.2021, 13:21 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё 16 свердловчан
17.01.2021, 13:15 / Общество
В России выявили 23 586 случаев COVID-19 за сутки
17.01.2021, 13:05 / Общество
Число заболевших коронавирусом свердловчан превысило 65 тысяч
17.01.2021, 12:26 / Общество
Заведено дело в отношении водителя «МАЗа», повредившего газопровод в Североуральске
17.01.2021, 11:47 / Общество
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу рассказала, где сейчас находится