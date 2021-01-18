За сутки в Свердловской области выявили 390 случаев коронавируса

В настоящее время лечение от ковида проходят около 6 тыс. уральцев. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области коронавирус обнаружили ещё у 390 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 65,6 тысячи.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, в Екатеринбурге вирус нашли у 161 человека. Также заражённые обнаружены среди жителей Алапаевска, Арамильского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского ГО.

В настоящее время лечение от ковида проходят около 6 тыс. уральцев. 535 из них находятся в тяжёлом состоянии, 2 624 - в состоянии средней степени тяжести.

За последние сутки из больниц региона выписаны 399 человек. За всё время одолеть болезнь удалось 58 034 пациентам.

Кроме того, сегодня стало известно ещё о 17 случаях смерти от COVID-19. Это заболевание унесло жизни уже 1 821 жителя Среднего Урала.

Напомним, менее 400 новых случаев коронавируса в регионе регистрируют уже 15-й день подряд. Вчера диагноз подтвердился у 395 человек.