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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2021, 13:28

В Свердловской области выявили случаи гриппа

градусник, кружка, лекарство

В Свердловской области выявили первые случаи заболевания гриппом. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области впервые в текущем эпидемическом сезоне выявили случаи заболевания гриппом B. Вирус был обнаружен в ходе "дозорного" лабораторного мониторинга.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается, что от гриппа на Среднем Урале должны быть привиты 65% населения. По данным на 15 января, прививки поставлены 2 589 030 свердловчанам, то есть 62% жителей области.

Напомним, ранее свердловский минздрав утвердил перечень больниц, которые начнут тестировать пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и пневмонии. 10 медучреждениям поручено организовать проведение диагностики с 15 января.

Областная газета Свердловской области

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