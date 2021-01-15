С 15 января медучреждения начали тестировать свердловчан на свиной грипп

Проверять будут случаи тяжёлых пневмоний, подозрительных на заболевание ОРВИ и гриппом, а также при вспышках и групповых заболеваниях. Фото: Александр Исаков

Минздрав Свердловской области утвердил перечень больниц, которые начнут тестировать пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и пневмонии, в том числе на вирус Н1N1 (свиной грипп). 10 медучреждениям поручено организовать проведение диагностики с 15 января.

В список организаций, на базе которых организуют лабораторную диагностику заболеваний ОРВИ, входят:

Свердловская областная больница №1 (лаборатория на Волгоградской, 185),

Краснотурьинская больница (лаборатория на Парковой, 11),

Демидовская больница в Нижнем Тагиле (лаборатория на Мира, 61),

Горбольница №4 Нижнего Тагила (лаборатория на Балакинской, 24),

Городская больница Первоуральска (лаборатория на Огнеупорщиков, 38),

Горбальница Каменска-Уральского (лаборатория на Каменской, 47),

Ирбитская ЦГБ (лаборатория на Элеваторной, 1б),

Клинико-диагностический центр Екатеринбурга (лаборатория на Фурманова, 115а),

Областная детская больница (лаборатория на ул. Серафимы Дерябиной, 32),

Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области (пер. Отдельный, 3).

"Организовать с 15.01.2021 на базе клинико диагностических лабораторий проведение диагностики случаев тяжёлых пневмоний, подозрительных на заболевание ОРВИ и гриппом, а также при вспышках и групповых заболеваниях методом ПЦР", - говорится в приказе областного минздрава "Об организации лабораторной диагностики заболеваний, вызванных ОРВИ и гриппом, в том числе вирусом гриппа типа A/H1N1 pdm09, в эпидемический сезон 2020/2121". Результаты исследований будут предоставляться каждую неделю по пятницам. Приказом утверждены также правила взятия биоматриала.

Ранее свердловский Роспотребнадзор сообщал, что в 15 муниципалитетах наблюдается неблагополучная эпидобстановка по пневмонии, в четырёх - по ОРВИ. Большая часть заболевших - жители Екатеринбурга. Уровень эпидпорога в столице Урала превышен на 1,6%, а среднеобластной показатель заболеваемости - в 1,5 раза. О выявленных случаях гриппа не сообщалось.

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Фото: приказ минздрава Свердловской области

Фото: приказ минздрава

Фото: приказ

Фото: приказ