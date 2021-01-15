Названы медучреждения, которые оказывают скорую помощь в Свердловской области

53 медучреждения обслуживают 4,37 миллиона свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области утвердил список больниц и станций, оказывающих скорую помощь, и перечень зон обслуживания станций скорой помощи. В первом - числятся 53 учреждения.

Они обслуживают всех свердловчан - 4,37 миллиона человек, согласно приказу. Больше всего жителей закреплено за Станцией скорой медпомощи им. В. Ф. Капиноса в Екатеринбурге (1,6 млн), Городской станцией скорой помощи в Нижнем Тагиле (377,5 тысячи) и станцией в Каменске-Уральском (почти 200 тысяч). Меньше всего - около 6 тысяч - за больницей в ЗАТО Свободный.

Фото: приказ

Фото: приказ

За каждым из 53 учреждений закреплён список больниц, которые они обслуживают.

Предыдущий документ с таким перечнем, принятый в 2020 году, признан утратившим силу. Новый - уже начал действовать.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске переводят на аутсорсинг. Это вызывает множество опасений у местных жителей. Действительно ли аутсорсинг в условиях пандемии способен обрушить систему оказания медицинской помощи в крупнейших городах?

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Фото: приказ

Фото: приказ