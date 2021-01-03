Названы заболевания, при которых свердловчан должны лечить бесплатно

Всего в следующем году на программу выделят 84,7 млрд рублей - 19,3 млн рублей на каждого свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021, 2022 и 2023 годы. Определены заболевания, при которых граждан будут лечить бесплатно.

В перечне - 22 заболевания. Среди них - инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни нервной системы, глаза, уха, органов дыхания и пищеварения, кожи, костно-мышечной системы, врождённые аномалии (пороки развития), беременность, роды, психические расстройства и другие. Свердловчане могут не реже раза в год бесплатно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Деньги на это будут выделяться из областного бюджета и за счёт средств ОМС. Документом также установлены нормативы объёма медпомощи на 1 жителя. Например, на одно обращение в амбулаторных условиях за счёт средств областного бюджета нормативные затраты составляют 1545 рублей, за счёт средств ОМС – 1672,2 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2021 году: КТ (4 185 рублей) и теста на коронавирус (648,8 рубля).

Всего в следующем году на программу выделят 84,7 млрд рублей - 19,3 млн рублей на каждого свердловчанина. В 2022 году - на 2,3 млрд больше, в 2023 - на 7,6 млрд.

Утверждён также перечень больниц, участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Свердловской области на 2021, 2022-2023 годы. Всего - 240 организаций, в том числе 154 - областные, 19 - федеральные и 67 - иной формы собственности. С перечнем можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.

Документом также утверждены мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также по формированию ЗОЖ. В числе последних - диспансеризация и консультирование по сохранению и укреплению здоровья, рекомендации по коррекции питания и двигательной активности.

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