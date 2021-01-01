Система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение свердловского минздрава

В региональную собственность перешло имущество 23 медицинских организаций уральской столицы. Фото: Владимир Мартьянов.

С 1 января система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение министерства здравоохранения Свердловской области. Ранее она находилась под контролем муниципалитета.

В региональную собственность перешло имущество 23 медицинских организаций уральской столицы, в которых работают порядка 18 тысяч сотрудников, сообщили в департаменте информполитики региона.

"Мы уже провели несколько специальных совещаний, связанных с созданием единой централизованной информационной системы. Мы будем собирать сведения о больных в единый банк, откуда врач сможет брать данные о результатах обследования пациента. Он позволит обеспечить связь между амбулаторным и стационарным звеном", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, процесс интеграции систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области был запущен летом. В октябре глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о ликвидации управления здравоохранения администрации города. С сегодняшнего дня горздрав официально перестал существовать.

Региональные власти убеждены, что данные изменения позволят улучшить материальное положение больниц и их информационное обеспечение, а также повысить качество оказания медицинской помощи уральцам. Однако некоторые вопросы к реформе ещё остаются. В частности, нет ясности по трудоустройству специалистов ликвидируемого управления здравоохранения Екатеринбурга.