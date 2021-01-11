Что ждёт свердловчан в 2021 году?

В этом году свердловчан ждёт старт массовой вакцинации от коронавируса и изменения маршрутной сети в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году в Свердловской области состоится несколько крупных международных форумов и выставок, стартуют или завершатся строительные работы на важных объектах, изменятся цены на ряд услуг. "Областная газета" собрала для вас самые значимые события наступившего года.

Борьба с COVID-19 и перепись населения

2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника. Власти региона намерены улучшить материальное положение медиков, решить для них квартирный вопрос и заняться совершенствованием материального обеспечения больниц.

В начале года в регионе, как и по всей России, начнётся массовая вакцинация от коронавируса. До конца января на Средний Урал поступит 50-60 тысяч доз вакцины, в феврале – 120-150 тысяч, а в марте – не менее 500 тысяч.

С февраля 2021 года станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске переводят на аутсорсинг. Это вызывает множество опасений у местных жителей. Действительно ли аутсорсинг в условиях пандемии способен обрушить систему оказания медицинской помощи в крупнейших городах?

В апреле на большей части территории России стартует основной период переписи населения. В некоторых свердловских муниципалитетах перепись началась ещё в 2020 году.

Международные выставки и форумы

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" пройдёт в Екатеринбурге 6-9 июля. Основным партнёром мероприятия станет Италия.

С 23 по 28 мая в уральской столице пройдёт всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Президента РФ Владимира Путина на саммит. Глава государства пообещал включить мероприятие в свой график.

Также на этот год намечено проведение Седьмого Российско-Китайcкого ЭКСПО, нового строительного форума, посвящённого теме госконтрактов в строительстве – WORLD BUILD/STATE CONTRACT и ещё целого ряда выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.

Политические события

Ключевыми политическими событиями в этом году станут выборы в Госдуму РФ и в Законодательное собрание Свердловской области.

Ещё одно значимое событие - конкурс на пост главы Екатеринбурга. Документы от кандидатов будут принимать с 11 по 22 января. Итоги подведут в феврале.

Транспортная реформа в Екатеринбурге и ремонт дорог

Множество предстоящих изменений коснётся транспортной инфраструктуры уральской столицы. Здесь отменят пять маршрутов общественного транспорта, ещё несколько десятков маршрутов будут перенумерованы.

Автопарк ЕМУП "Гортранс" пополнят ещё 58 новыми автобусами. На 13 участках улиц города организуют выделенные полосы для общественного транспорта. На проспекте Ленина, у центрального универмага "Пассаж", установят камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Изменения затронут и стоимость проезда в наземном общественном транспорте. Тариф вырастет с 28 до 32 рублей.

В продолжение дорожной темы: в наступившем году откроют движение транспорта по первым пяти километрам реконструируемого участка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, отремонтируют десятки участков дорог. Кроме того, планируется начать реконструировать развязвку у концерна "Калина" в Екатеринбурге и запустить трамвайную линию в Верхнюю Пышму.

Культурные мероприятия

В октябре в Екатеринбурге состоится юбилейный концерт группы "Чайф". Изначально он был запланирован на декабрь 2020 года, но из-за пандемии срок выступления известных уральцев сдвинули на 2021 год. Также с прошлого года на этот перенесена в стреча выпускников КВН. Её точная дата пока не называется.

В Екатеринбурге в шестой раз состоится Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Не обойдётся год и без традиционной Уральской ночи музыки. Она намечена на 25 июня.

1 февраля, в день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, состоится онлайн-фестиваль "Слова и музыка свободы". Его гостями станут писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы "Би-2").

Всего в событийный календарь Свердловской области на 2021 год включили более 230 мероприятий, в том числе фестиваль "Покровский рубеж" в Артёмовском.

ЕГЭ, ОГЭ и запись в первые классы

В этом году Единый государственный экзамен останется только для тех школьников, которые будут поступать в вузы. Учащиеся, которые не планируют этого делать, сдадут Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Сдача экзаменов в 9-х классах будет обязательной только по русскому языку и математике. Также останется один предмет по выбору: его будут сдавать в виде контрольной работы в школе.

Ещё одно изменение коснётся тех, кому только предстоит пойти в школу. В Екатеринбурге сдвинули сроки подачи заявлений в первые классы. Приёмная кампания будет проходить в два этапа - с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В прошлый раз же она началась 15 декабря.

Тарифы

С наступлением нового года на Среднем Урале традиционно вырастут тарифы на ЖКУ. Так, например, с 1 января размер минимального взноса за капремонт увеличится на 4%, с 1 июля на столько же подорожает вывоз мусора. Максимальный уровень прироста коммунальных платежей для свердловчан в 2021 году составит 5,4%.

Кроме того, в Екатеринбурге с 1 февраля изменятся ставки платы за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества.

Пенсии, маткапитал и прожиточный минимум

Вместе с размерами коммунальных платежей вырастут и пенсии. С 1 января страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 2,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров должен составить 17 443 рубля.

В Свердловской области увеличат прожиточный минимум пенсионера в 2021 году. Он вырастет на 210 рублей до 9 521 рубля.

Сумма материнского капитала в стране увеличится на 3,7%. Маткапитал в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка; если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 155 550 рублей.

Напомним, ранее "Облгазета" публиковала прогнозы известных людей о том, что изменится в нашей жизни в 2021 году. Также "ОГ" представила в виде инфографики главные события этого года.

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