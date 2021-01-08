В Свердловской области прививку от COVID-19 поставили более 7,5 тысячи человек

В Свердловской области прививку от коронавируса поставили уже 7 540 человек. При этом ранее сообщалось, что до конца 2020 года вакцинируют более 8 тысяч граждан.
Данные о количестве привитых "Областной газете" подтвердили в региональном штабе. Изданию уточнили, что по состоянию на 6 января (с начала поступления вакцины) была проведена вакцинация более 7,5 тысячи человек.
Однако в конце прошлого года сообщалось о том, что в регион поступило 8 050 доз вакцины от коронавируса. Предполагалось, что их полностью используют до 31 декабря 2020 года.
Тогда же стало известно, что до конца января на Средний Урал поступит ещё 50-60 тысяч доз вакцины, в феврале 120-150 тысяч, а в марте – не менее 500 тысяч.
Ранее минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации предварительной записи на вакцинацию от коронавируса через сайты медучреждений. Запись должна стартовать с 1 января 2021 года. Записаться также можно по номеру 122.
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