В начале 2021 года на Средний Урал поступит около 700 тысяч доз вакцины от COVID-19

В начале 2021 года на Средний Урал поступит около 700 тысяч доз вакцины от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область уже получила 8 050 доз вакцины от коронавируса. В первые три месяца 2021 года в регион поступит ещё около 700 тыс. доз.

В ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в рамках тестовой вакцинации все 8 050 доз будут привиты до 31 декабря. По его данным, через 5-6 дней в регион поступит ещё 10 тысяч доз вакцин, а до конца января – 50-60 тысяч, в феврале 120-150 тысяч.

"Вполне возможно, что эта цифра будет увеличиваться, потому что предприятия нарабатывают мощности. Начинают работать с большими масштабами", – уточнил замгубернатора, добавив, что в марте Средний Урал получит не менее 500 тысяч доз.

В ходе выступления Павел Креков также отметил, что около 30% свердловчан (разные категории граждан) уже имеют антитела.

Ранее минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации предварительной записи на вакцинацию от коронавируса через сайты медучреждений. Запись должна стартовать с 1 января 2021 года. Записаться также можно по номеру 122.