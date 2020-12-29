С 1 января на сайтах свердловских больниц откроется запись на прививку от COVID-19

Записаться на прививку от коронавируса можно будет через сайт медучреждения, а также по телефону регистратуры учреждения и через службу "122". Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации предварительной записи на вакцинацию от коронавируса через сайты медучреждений. Запись должна стартовать с 1 января 2021 года.

Руководителям учреждений здравоохранения предписано создать на сайтах дополнительный раздел "Подать заявку на вакцинацию от COVID-19". Гражданам также нужно будет заполнить на сайте поля "Ваше имя" и "Ваш номер контактного телефона". На сайтах всех свердловских поликлиник должны появиться яркие банеры "Вакцинация от COVID-19".

Записаться на прививку от коронавируса можно будет также по телефону регистратуры учреждения и через службу "122". В течение 10 дней с момента подачи заявки гражданам должны позвонить: задать дополнительные вопросы и разъяснить показания и противопоказания.

Согласно приказу свердловского минздрава, до 1 января главврачей должны проинформировать о сроках поставки партий вакцины "Спутник V" и порядке вакцинации.

Напомним, что старт записи на прививку в тестовом режиме был дан в Свердловской области главой региона Евгением Куйвашевым во время его пресс-конференции, 22 декабря. "Облгазета" также ранее рассказывала, как свердловчанам можно записаться на прививку от коронавируса.

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Фото: приказ минздрава