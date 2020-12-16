Фоторепортаж из прививочного кабинета: уральским медикам начали ставить вакцину от COVID-19

Первыми вакцинируются медицинские работники. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми прививку ставят медицинские работники. О том, как проходит процедура, расскажем в нашем фоторепортаже.

Один из пунктов вакцинации от COVID-19 развернулся на базе Свердловской областной больницы №2. По словам заместителя главного врача по поликлинической деятельности Андрея Горбунова, в медучреждение уже распределено 600 доз препарата. Ежедневно там вакцинируются около 40 человек.

Фото: Галина Соловьёва

Сегодня поставить прививку от коронавируса в числе первых пришли несколько десятков врачей, сотрудников Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Сейчас это медучреждение работает в качестве антиковидного госпиталя.

Перед прививкой у медиков измеряют температуру и давление, оценивают их общее состояние. Кроме того, перед процедурой нужно пройти тест на отсутствие антител к коронавирусной инфекции. Обследование проводится за счёт медучреждений.

Фото: Галина Соловьёва

На размораживание препарата уходит порядка 10 минут.

Фото: Галина Соловьёва

Вакцина вводится внутримышечно. Иммунитет к коронавирусу формируется у привитого на 42-е сутки после первой вакцинации.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что в регион уже поступили 3 100 доз вакцины "Спутник V". Часть из них осталась в Екатеринбурге, часть распределили между крупными свердловскими городами. В частности, о поступлении препарата уже отчитались в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте. Список больниц, куда направляют вакцину, ранее публиковала "Областная газета".

Всего до конца текущего года на Средний Урал поступит около 6 тысяч доз (хотя ранее сообщалось о 5 тысячах). После Нового года в регион доставят ещё десятки тысяч доз. Об этом накануне в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва