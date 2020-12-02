Утверждён список свердловских больниц, куда направлена вакцина от коронавируса

Определить круг лиц, подлежащих иммунизации, и поставить им прививки необходимо было до 1 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ «Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции». В документе представлен список медицинских организаций, ответственных за проведение вакцинации.

В перечень вошли 18 больниц региона, в том числе екатеринбургские ГКБ №14 и №40, ЦГКБ №24. Суммарно в эти медучреждения направлены 3 730 доз вакцины.

Как говорится в тексте приказа, определить круг лиц, подлежащих иммунизации, и поставить им прививки необходимо было до 1 декабря. С вопросом о том, поставлены ли уже прививки и кому, «Областная газета» обратилась в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, но получить оперативный комментарий не удалось.

Добавим, что лица, которым будет поставлена прививка, должны перед вакцинацией заполнить анкету и затем вести дневник самонаблюдения за состоянием здоровья.

Напомним, тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область в сентябре. Первыми прививку поставили добровольцы из числа медработников. Массовое производство вакцины «Спутник V» началось в ноябре.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что массовая вакцинация от COVID-19 в городе начнётся в январе 2021 года. Первыми вакцину получат медики и педагоги, которые находятся в зоне риска.

Полный список больниц публикуем ниже.

Фото: документ

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