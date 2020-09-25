На Среднем Урале от коронавируса привились первые добровольцы-медики

По мнению Алексея Столина, объективных причин, чтобы бояться вакцины от COVID-19, нет. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области прививку от COVID-19 поставили первые добровольцы из числа медработников. Среди них - главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

Препарат "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак") был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент РФ Владимир Путин.

"В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый - это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант - думаю, он более правильный и прогрессивный - это искусственный иммунитет, который можно получить только за счет вакцинации", - передаёт слова Алексея Столина департамент информполитики Свердловской области.

Он напомнил, что вакцина успешно прошла первую фазу испытаний, поэтому, по его мнению, объективных причин, чтобы бояться прививки, нет. В свою очередь Лидия Лодочникова сказала, что в Верхнепышминскую городскую больницу регулярно поступают как больные коронавирусом, так и пневмониями, поэтому врачи очень ждали поступление вакцины "Спутник V".

Напомним, что пробная партия вакцины была направлена в регионы России 12 сентября. Свердловская область получила тестовую партию препарата 21 сентября - на ней проверялись условия хранения и вопросы по организации вакцинации населения.

Прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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