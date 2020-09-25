Мэр Нижнего Тагила привился от гриппа

Всего в регионе защитились от гриппа, поставив прививку, уже более 879 тысяч свердловчан. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Вслед за губернатором Свердлвской области и мэром Екатеринбурга прививку от гриппа поставил глава Нижнего Тагила. Всего вакцинацию прошли уже 46 тысяч тагильчан.

Известно, что муниципалитет получил 56 тысяч доз вакцин. Прививки ставят в поликиниках по месту жительства.

"Мы не знаем, каковы могут быть последствия наложения двух инфекций, поэтому должны сделать все возможное, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких", - приводит пресс-служба администрации Нижнего Тагила слова мэра Владислава Пинаева.

Напомним, что первая партия вакцины от гриппа поступила в город в середине сентября.

Всего в регионе защитились от гриппа, поставив прививку, уже более 879 тысяч свердловчан.