Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 сентября 2020, 08:15

Мэр Нижнего Тагила привился от гриппа

Мэр Нижнего Тагила привился от гриппа

Всего в регионе защитились от гриппа, поставив прививку, уже более 879 тысяч свердловчан. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Вслед за губернатором Свердлвской области и мэром Екатеринбурга прививку от гриппа поставил глава Нижнего Тагила. Всего вакцинацию прошли уже 46 тысяч тагильчан.

Известно, что муниципалитет получил 56 тысяч доз вакцин. Прививки ставят в поликиниках по месту жительства.

"Мы не знаем, каковы могут быть последствия наложения двух инфекций, поэтому должны сделать все возможное, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких", - приводит пресс-служба администрации Нижнего Тагила слова мэра Владислава Пинаева.

Напомним, что первая партия вакцины от гриппа поступила в город в середине сентября.

Всего в регионе защитились от гриппа, поставив прививку, уже более 879 тысяч свердловчан.

В Свердловскую область также поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе заявил, что на тестовой партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании и условия хранения препарата.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.09.2020, 09:15 / Общество
В Екатеринбурге число выявленных случаев COVID-19 перевалило за 17 тысяч
25.09.2020, 08:15 / Общество
Мэр Нижнего Тагила привился от гриппа
25.09.2020, 07:51 / Общество
10-дневный Симеоновский крестный ход завершился в Верхотурье
25.09.2020, 07:31 / Общество
Публикуем список свердловских городов, где 26 и 27 сентября пройдут ярмарки
25.09.2020, 06:00 / Культура
К столетию Сергея Бондарчука телеканалы покажут фильмы о мастере и повторят работы с его участием