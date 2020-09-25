Мэр Нижнего Тагила привился от гриппа

Вслед за губернатором Свердлвской области и мэром Екатеринбурга прививку от гриппа поставил глава Нижнего Тагила. Всего вакцинацию прошли уже 46 тысяч тагильчан.
Известно, что муниципалитет получил 56 тысяч доз вакцин. Прививки ставят в поликиниках по месту жительства.
"Мы не знаем, каковы могут быть последствия наложения двух инфекций, поэтому должны сделать все возможное, чтобы сберечь свое здоровье и своих близких", - приводит пресс-служба администрации Нижнего Тагила слова мэра Владислава Пинаева.
Напомним, что первая партия вакцины от гриппа поступила в город в середине сентября.
Всего в регионе защитились от гриппа, поставив прививку, уже более 879 тысяч свердловчан.
В Свердловскую область также поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе заявил, что на тестовой партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании и условия хранения препарата.