Губернатор Свердловской области привился от гриппа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил вакцину от гриппа. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил вакцину от гриппа. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Решил показать своим примером и напомнить ещё раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа", - пишет глава региона.

Он подчеркнул, что во время сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 необходимо ещё серьёзнее относиться к здоровью и сделать всё возможное для его сохранения.

Вакцины от гриппа также поставили главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и министр здравоохранения региона Андрей Карлов, сообщает департамент информполитики региона.

В этом году, по постановления главного государственного санитарного врача РФ, планируется охватить профилактическими прививками не менее 65% населения, а в группах риска – 75% (в Свердловской области губернатором поставлена задача привить не менее 75% населения).

Напомним, что в период с 24 по 28 августа в Свердловской области от гриппа привились 1 700 уральцев. По последним данным санитарных врачей, случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Кроме того, на Средний Урал 31 августа поступило почти 160 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Бесплатную прививку смогут поставить дети в возрасте от шести месяцев до 18 лет.