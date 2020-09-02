Денис Мантуров рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Глава министерства сообщил, что он поучаствовал во втором эксперименте - не лежал в больнице, как первые добровольцы, а был "на ногах" после введения вакцины "Спутник V". Фото: Александр Зайцев

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров первым из российских министров заявил о том, что сделал прививку от коронавируса. Он рассказал о своём самочувствии в первые дни и спустя две недели после вакцинации.

Глава министерства сообщил, что он поучаствовал во втором эксперименте - не лежал в больнице, как первые добровольцы, а был "на ногах" после введения вакцины "Спутник V".

"Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ - прим. ред.) звонил и докладывал о моём состоянии. В первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. На третий день уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", - заявил Денис Мантуров в интервью программе "Поздняков", размещённом на сайте НТВ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву о состоянии одной из своих дочерей после двух прививок от коронавируса. Глава государства также отмечал, что в первые два дня после первой прививки у его дочери было замечено повышение температуры.

Напомним, что 11 августа Президент России во время совещания с членами Правительства заявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19. Накануне Александр Гинцбург заявил ТАСС, что с 5 сентября в Москве начнётся вакцинация от коронавируса. В рамках пострегистрационных исследований планируется привить до 40 тысяч добровольцев.