Как долго «Спутник V» защищает от коронавируса и пустят ли за границу с такой прививкой: все ответы на самые главные вопросы о вакцинации от COVID-19

Если в начале декабря вакцинировались от COVID-19 только в 18 медицинских учреждениях по всей Свердловской области, то сейчас их уже 77. Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в Свердловской области, как и в других регионах России, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На Средний Урал с начала клинических испытаний первой российской вакцины от COVID-19 поступило 15 тысяч доз вакцины, около 14 тысяч человек уже привиты. До конца января, по словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, ожидается поставка ещё около 60 тысяч доз вакцины, дальше – больше. Число желающих привиться растёт, поэтому журналисты «Облгазеты» собрали все самые важные вопросы по вакцинации от коронавируса и ответы на них.

Кто, как и где может получить прививку от COVID-19?

Записаться на прививку может любой желающий старше 18 лет: проводить вакцинацию от COVID-19 «Спутником V» россиянам старше 60 лет в конце декабря 2020 года разрешил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по единому номеру 122, после чего вам перезвонят из вашей поликлиники по месту жительства и пригласят на прививку. У некоторых государственных медучреждений есть возможность записаться непосредственно через их сайты. С 31 января, как сообщил во время брифинга на этой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, станет доступна запись на вакцинацию от коронавируса и через портал Госуслуг.

Если в начале декабря вакцинировались от COVID-19 только в 18 медицинских учреждениях по всей Свердловской области, то сейчас их уже 77. В том числе – пункты в отдалённых территориях региона и частные медицинские центры.

Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих граждан России. Она разрешена для всех взрослых, но, как сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ, прививку от ковида лучше не делать:

при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях;

при обострении хронических болезней, во время беременности и при кормлении грудью;

в случае аллергических реакций к компонентам вакцины.

Кроме этого, вакцинация не рекомендуется при туберкулёзе, новообразованиях, гепатите В и С, сифилисе, ВИЧ-инфекции, после недавно перенесённого инсульта, а также при планах зачать ребёнка в ближайшие три месяца.

Прежде чем привиться, необходимо подписать добровольное согласие на медицинское вмешательство: в России оно требуется перед любым медицинским вмешательством, включая вакцинацию.

На вопрос «Облгазеты», каково сейчас примерное время ожидания на прививку на Среднем Урале, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области не ответили. Но если учитывать, что сотрудников нашей редакции, записавшихся на вакцинацию во второй половине декабря, на прививку до сих пор не пригласили, то очередь явно продвигается не быстро.

Алкоголь накануне вакцинации запрещён?

В конце прошлого года глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сделала резонансное заявление о том, что алкоголь нельзя принимать за месяц до вакцинации от коронавируса. Однако позднее мнение специалистов по этому вопросу изменилось. Сейчас врачи считают, что вакцинация от COVID-19 не отличается от проведения других прививочных кампаний и требует простой разумности.

– Нет конкретных исследований, которые могли бы сказать, что за два-три дня до вакцинации надо перестать принимать алкоголь, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Но чтобы поствакцинальный период прошёл нормально, лучше за несколько дней «до» не провоцировать свой организм на излишние нагрузки, в том числе и алкогольную интоксикацию.

Тест на антитела перед прививкой обязателен?

В конце прошлого года в Свердловской области все желающие привиться от коронавируса должны были представить справку о том, что у них отсутствуют антитела к ковиду. Но во время брифинга в начале прошлой недели Павел Креков объявил, что это требовалось на этапе клинических испытаний вакцины, а сейчас сдача теста на антитела необязательна.

– Инструкция, которая прикладывается к вакцине «Спутник», которую мы сейчас используем в рамках массовой иммунизации, не предусматривает обязательную сдачу анализа на антитела, – заявил Павел Креков.

Эта новость удивила многих, особенно тех, кто в прошлом году уже сдал перед прививкой тест на антитела за счёт работодателя, а то и за собственные средства.

– В вакцинологии не принято определять антитела перед тем, как человеку делать прививку, поэтому мне было изначально непонятно это требование. Неправильно обязывать людей получать бесплатную медицинскую услугу с условием финансирования какой-то дополнительной услуги, – говорит Александр Соловьёв. – Я объяснял это только одним – в регионе решили выделить людей, которые уже имеют защиту от коронавируса в виде антител, и вакцинировать в первую очередь тех, кто уязвим перед инфекцией. Но сейчас вакцину будут вводить всем подряд, и есть риски, что каждая её партия будет быстро заканчиваться. «Спутника V» ещё нет в том количестве, чтобы быстро провакцинировать 70 процентов населения для остановки эпидемии. Поэтому людям, вероятно, придётся ждать очереди на прививку.

Если же прививку от коронавируса получит человек с антителами, то ничего страшного, по словам нашего эксперта, не будет. Иммунная система просто ещё раз простимулируется – на этом и основан принцип ревакцинации.

К слову, тест на антитела перед прививкой от коронавируса может назначить медицинский работник, если выяснится, что человек переболел коронавирусом либо другой неизвестной респираторно-вирусной инфекцией. Однако кто в таком случае будет оплачивать тест – неизвестно. Если же вы захотите проверить у себя титр антител после прививки, то это также придётся делать за свой счёт.

Можно ли вакцинироваться от коронавируса параллельно с другими прививками?

Отдельные нормы по этому вопросу отсутствуют. Но и во всём мире, и в России практикуется применение комбинированных вакцин, в том числе в рамках национального календаря обязательных прививок. По мнению Александра Соловьёва, противоречий в том, чтобы запрещать делать другие прививки вместе с вакциной от коронавируса, нет. Больше срабатывает правило осторожности, продиктованное необходимостью наблюдения за поствакцинальными реакциями на конкретную вакцину. Поэтому если вы хотите поставить прививку от коронавируса, то лучше всё же отказаться от других вакцинаций в этот период.

Какие побочные эффекты вызывает вакцина?

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, побочные эффекты после прививки возможны, но они не сильные. Чаще всего это краткосрочные реакции в виде повышения температуры, покраснения и болезненности в месте введения инъекции. В Свердловской области, по словам Павла Крекова, известен только один случай лёгкой аллергической реакции после прививки от ковида.

Отметим, что на этапе клинических исследований вакцины «Спутник V» все привившиеся обязательно вели дневник своего самочувствия на портале Госуслуг: полученные данные подвергались научной оценке. Сейчас, на этапе массовой вакцинации, этого не требуется.

Компенсирует ли кто-то серьёзные последствия для здоровья после прививки?

Сейчас в России не зарегистрировано серьёзных осложнений после проведения вакцинации «Спутником V». Однако в США и Великобритании при вакцинации препаратом американского производителя Pfizer уже известны случаи тяжёлых реакций в виде анафилактического шока. Эксперты говорят, что такие ситуации возможны при любом типе вакцинации.

Известно, что в ряде мировых стран правительства готовы взять на себя обязательства при наступлении любых неблагоприятных событий в будущем после вакцинации. Например, в Великобритании и Швеции отдельно оговаривают этот момент в рамках программы, которая должна настроить людей на большую степень доверия и преодолеть сомнения по поводу вакцинации. В России отдельного законодательного акта, касающегося размера и выплаты компенсаций пациенту с серьёзными побочными эффектами после вакцинации от COVID-19, пока нет.

– Практика показывает, что очень сложно доказать, что человек получил какие-то увечья или умер именно после введения инъекции, – считает преподаватель Национального института медицинского права Юлия Павлова. – Для установления причинно-следственных связей между вакцинацией и последствиями для здоровья нужно проводить серьёзную судебно-медицинскую экспертизу. Это касается даже тех вакцин, которые используются в мире уже больше 20 лет, что говорить про вакцины, которые недавно разрешены к применению. К тому же чтобы понять, что именно эта вакцина нанесла вред здоровью, такие случаи должны быть не единичными. Сейчас, по сути, на этапе массовой вакцинации идёт третья фаза клинических испытаний. И только минимум через год будет понятно, несёт ли в себе эта прививка последствия для здоровья или нет.

Российские вакцины подходят для разных штаммов коронавируса?

Мутации вируса – естественный процесс, который учёные постоянно наблюдают и фиксируют. Но мутаций, которые бы значительно сказывались на эпидемиологическом процессе и системе здравоохранения, по мнению Александра Соловьёва, немного. Сейчас в мире выявляют британский штамм, южноафриканский и японский, которые накопили в себе определённый набор мутаций, сказавшихся на появлении новых свойств ковида. Эти штаммы быстро распространяются, а значит, происходит более быстрое заражение людей, влекущее перегрузку системы здравоохранения. Но российские исследователи и медики уверены: пока нет данных, которые бы позволили усомниться в том, что наши вакцины будут действовать против новых штаммов коронавируса.

«По мнению учёных, вирусологов и экспертов, российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется», – приводят на сайте Стопкоронавирус.РФ слова сенатора и заслуженного врача России Владимира Круглова.

Будет ли возможность выбора вакцины?

Сейчас в Свердловской области прививают только «Спутником V». Вакцина «Вектор» в Свердловскую область, по словам Павла Крекова, поступит в феврале, но первое количество доз будет небольшим. То есть возможность выбора вакцины может появиться у свердловчан в конце зимы. В дальнейшем «Вектор» будут в первую очередь направлять в более отдалённые территории, потому что у него облегчённый температурный режим и его проще хранить и перевозить.

Что касается иностранных вакцин (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и другие), то когда они появятся на российском рынке и появятся ли в 2021 году – пока неизвестно.

Без прививки меня не пустят в другие страны?

Этот вопрос интересует многих людей, но, к сожалению, чёткого ответа на него пока нет. Известно, что Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о порядке выдачи специальных сертификатов людям, получившим прививку от COVID, а также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы.

– Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы людям, сделавшим прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить. Но это вопрос, требующий дополнительного изучения, – заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце декабря.

На первый взгляд, требование пускать туристов только по документу о прививке от ковида или справке о наличии антител вполне логично. Но на деле это наверняка спровоцирует недовольства и точно вызывает массу вопросов, на которые пока нет ответов. Но больше интересует, какие именно вакцины будут признаваться всеми странами? Ответить на это, скорее всего, сможет только ВОЗ.

Всего в России прививку от коронавируса получили уже более полутора миллионов человек Фото: Галина Соловьёва

В тему На прошлой неделе в ряде СМИ Свердловской области прошла информация о жалобе учителей на принудительную вакцинацию от коронавируса и возможном отстранении от работы в случае отказа от участия в прививочной кампании. Это связано с приказом Министерства здравоохранения России по включению в календарный план прививок сотрудников системы образования и ещё ряд категорий профессий, которые должны обязательно проходить вакцинацию от коронавируса согласно закону о вакцинопрофилактике. После возникновения этой неоднозначной ситуации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал официальное заявление по данному вопросу: – Видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации. В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная. Это делает особенной и кампанию по вакцинации.

МЕЖДУ ТЕМ Из-за эпидемии коронавируса в Свердловской области особенно настаивали на том, чтобы как можно больше жителей региона сделали прививку от гриппа, объясняя это тем, что люди будут одновременно заражаться гриппом и COVID-19, а это может вызвать серьёзное утяжеление болезни (см. «ОГ» №162 от 03.09.2020). Но на деле первые случаи гриппа зарегистрировали в нашем регионе только на этой неделе – соответствующую информацию вчера распространило Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Получается, коронавирус «поглотил» другие вирусные инфекции в этом году? По мнению Александра Соловьёва, то, что грипп пришёл этой зимой так поздно, связано со строгими мерами по профилактике коронавируса, которые помогли и против массового распространения гриппа. Сохранится ли такой эффект дальше и удастся ли нам избежать вспышек гриппа – неизвестно. Но наш эксперт считает, что большого числа случаев гриппа, как раньше, этой зимой и весной уже не будет. ЭТО ИНТЕРЕСНО В других странах также активно разрабатывают и регистрируют вакцины от коронавируса. Одни из самых обсуждаемых – вакцины «Pfizer/BioNTech» (США и Германия) и «Moderna» (США). Это матричные РНК- (мРНК-) вакцины, которые представляют собой генетическую информацию для сборки белков. В отличие от обычной вакцины, которая вводится в кровь с антигенами вируса, эта содержит не вирус, а мРНК одного из его белков. Попав в клетки организма, мРНК обеспечит синтез этого белка для иммунной системы – с целью вызвать иммунный ответ организма. Отметим, что «Pfizer» стала первой в мире вакциной от коронавируса, которая получила разрешение ВОЗ на экстренное использование. Оно выдаётся в тех случаях, когда препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, но доступны ещё не все результаты испытаний. Решение по процедуре одобрения – преквалификации – российской вакцины «Спутник V», по данным Минздрава России, ожидается в течение полугода. ВАЖНО По мере увеличения числа привитых от коронавируса всё чаще возникает вопрос, нужно ли носить защитные маски таким людям. В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловском области напоминают – средства индивидуальной защиты необходимо использовать всем, так как прививка не даёт стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Особенно беречь своё здоровье стоит в перерыве между двумя прививками «Спутник V» и сразу после завершения вакцинации, когда иммунитет к COVID-19 ещё не сформирован. К тому же обязательный масочный режим для привитых пока никто не отменял.

Мнения привитых Евгений ЕНИН, журналист «ОТВ»: – Первый этап вакцинирования я прошёл 11 января. Перед этим сдал тест на антитела – он показал отрицательный результат. А к тому моменту, когда я пришёл на введение инъекции, тест уже не требовался. Вся процедура заняла около часа. Пока вакцину размораживали, я заполнял анкету по состоянию здоровья, подписывал добровольное согласие на вакцинацию и проходил контроль температуры тела. После ввели саму инъекцию в плечо. Весь день чувствовал себя хорошо, но к ночи почувствовал озноб, проявилась потливость. При этом повышения температуры тела не было. На следующее утро уже чувствовал себя прекрасно. Больше никаких симптомов не было. Второй этап вакцинации у меня запланирован на 1 февраля. Фото: Из личного архива Евгения Енина Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Свердловской области, заслуженный деятель искусств РСФСР: – Первую прививку мне сделали 14 января, второй этап запланирован на начало февраля. На удивление, после первой инъекции всё прошло гладко, вообще не было никаких симптомов. Теперь я работаю над созданием песни, посвящённой вакцинации от коронавируса: хочу подбодрить всех, кто до сих пор сомневается в нашей вакцине. Только совместными усилиями в борьбе с ковидом мы сможем победить, а вакцинация – один из основных способов для этого. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №008 от 20.01.2021