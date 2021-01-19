Павел Креков: о приостановке вакцинации от COVID-19 речи не идёт

Павел Креков: о приостановке вакцинации от COVID-19 речи не идёт. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области продолжают прививать от коронавируса. Приостанавливать вакцинацию власти региона не планируют.

Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что сегодня прививается УрФУ. Также, по его данным, пункты вакцинации работают в четырёх медучреждениях Екатеринбурга, в том числе в Областной больнице №2.

"Через несколько дней мы получим дополнительную партию вакцины, и ни о какой остановке вакцинации речи быть не может", – сказал Павел Креков, добавив, что кампания по вакцинопрофилактике, напротив, будет набирать обороты.

По словам замгубернатора, в скором времени в регион поступит 60 тысяч доз, ещё через несколько дней – снова 60 тысяч, а "следующие поставки уже будут измеряться сотнями тысяч".

В Свердловскую область поступило 15 тысяч доз отечественной вакцины "Спутник V". Прививки поставили около 14 тысяч человек, сообщает оперштаб.

Добавим, ранее информация о приостановке вакцинации появились в местных СМИ. Сообщалось, что в Екатеринбурге израсходован почти весь запас доз вакцин.

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