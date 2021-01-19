Свердловские власти анонсировали принятие решения о форме обучения студентов в пятницу. Фото: Алексей Кунилов

Студенты Свердловской области узнают о возможных изменениях в формате обучения в ближайшую пятницу, 22 января. Принятие решения анонсировал замгубернатора Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

По словам Павла Крекова, речь идёт о выпускниках учреждений среднего специального образования. Выход остальных студентов в офлайн пока не обсуждается. По мнению замгубернатора, лучше дробно выходить из зоны изоляции.

"Если говорить о выпускных курсах, то да, в пятницу мы будем принимать решение. Если ситуация не ухудшится, мы на это надеемся, то учащиеся старших курсов пойдут на учёбу", – заявил он.

Говоря об учреждениях допобразования, Павел Креков уточнил, что ситуация отслеживается. Соответствующее решение также будет принято в пятницу.

"Это немного сложнее. Коллективы там всё-таки более нестабильны, в сравнении со школами или учреждениями среднего специального образования, где все друг с другом учатся давно, так сказать микрофлора устоявшаяся. Одни уходят, другие приходят. Но мы понимаем, что учреждения допобразования тоже очень нужны", – добавил замгубернатора.

Ранее в Уральском федеральном университете заявили о планах вернуться к очному обучению с 15 февраля. Это произойдёт в случае улучшения эпидобстановки по коронавирусу в Свердловской области.

Напомним, школьники вернулись за парты с 11 января.