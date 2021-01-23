В России выявили менее 21 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 698 273. фото: Галина СоловьеваФ

В России за минувшие сутки выявлен 20 921 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 698 273. В последний раз менее 21 тысячи заболевших в стране выявляли в ноябре.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (3056) и Санкт-Петербурге (2668). В Свердловской области за сутки заболели 390 человек. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 6 800 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 27 779 пациентов. 400 человек вылечились в Свердловской области. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 3 109 315 человек.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 559 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 68 971 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России выявлено 21,5 тысячи случаев коронавируса.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, по данным на 23 января в России проведено свыше 98,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 436 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаётся 643 128 человек.