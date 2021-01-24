Суточная заболеваемость COVID-19 в России вновь превысила 21 тысячу человек

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 719 400. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие сутки выявлено 21 127 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 719 400.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (3069) и Санкт-Петербурге (2929). В Свердловской области за сутки заболели 392 человека. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на тысячу человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 22 445 пациентов. 404 человека вылечились в Свердловской области. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 3 131 760 человек.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксирована 491 смерть среди больных COVID-19. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.

Напомним, за прошлые сутки в России впервые с ноября было выявлено менее 21 тысячи заболевших.

По данным Роспотребнадзора, по данным на 23 января в России проведено свыше 99,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 441 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаётся 646 587 человек.