В Свердловской области у пяти новорождённых обнаружили коронавирус

За всё время на Среднем Урале обнаружено пять новорождённых с COVID-19. Фото: Владимир Мартьянов.

В свердловской Областной детской клинической больнице рассказали о сложностях работы ковидного госпиталя. Во время перепрофилирования под приём ковид-пациентов акушерам приходилось принимать роды у инфицированных женщин.

По словам акушера-гинеколога Юлии Шабарчиной, врачам нужно было принимать роды, оказывать помощь новорождённым и проводить операции в костюме инфекциониста, что очень непросто.

После рождения младенцев изолировали в специальное помещение, где с ними работал врач неонатолог перинатального центра. Затем малышей перевозили в роддом ГКБ № 14, где им делали ПЦР-тест на коронавирус. Если результат тестирования оказывался положительным, ребёнка возвращали в перинатальный центр. Там он вместе с матерью проходил необходимое лечение.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, за всё время обнаружено пять новорождённых с COVID-19.

Пока педиатрический корпус ОДКБ работал в статусе инфекционного госпиталя, пациенты поступали туда круглосуточно. Для оказания им комплексной медицинской помощи были привлечены узкие специалисты (невролог, гематолог, онколог, хирург, иммунолог, эндоскопист). Чтобы поставить точный диагноз, врачи проводили гемостазиологические и иммунологические исследования, исследования показателей костномозговой пункции, КТ и МРТ.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что к плановому приёму пациентов возвращаются шесть больниц региона, в том числе и ОДКБ. Там уже провели дезинфекцию помещений.