В Свердловской области за сутки выявили 369 случаев коронавируса

В настоящее время лечение от ковида проходят более 5 тыс. уральцев. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области 369 человек заболели коронавирусом. В то же время ещё 384 уральца смогли справиться с болезнью.

В Екатеринбурге диагноз подтвердился у 137 человек. Также новые случаи инфицирования выявлены в Алапаевске, Арамильском, Артёмовском, Артинском ГО, Асбеста, Белоярском ГО, Берёзовском, Бисерти, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхней Синячихе, Горноуральском ГО, Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Карпинске, Качканаре, Кировграде, Краснотурьинске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Кушве, Нижнем Тагиле, Невьянске, Нижнесергинском районе, Нижнетуринском ГО, Первоуральске, Пышминском ГО, Ревде, Реже, Сухом Логе, Североуральске, Серове, Слободо-Туринском районе, Сосьве, Среднеуральске, Сысертском, Тавдинском и Туринском ГО.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 69 399. Из них 61 948 человек уже вылечились, а 1 989 - скончались, передаёт региональный оперштаб по борьбе с вирусом.

В настоящее время лечение от ковида проходят более 5 тыс. уральцев. Состояние 388 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё 2 147 больных находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале обнаружили примерно такое же число заразившихся коронавирусом - 368.