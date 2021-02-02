В Свердловской области снова растёт заболеваемость ОРВИ

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ остаются четыре свердловских муниципалитета. Фото: Алексей Кунилов

В последнюю неделю января простудились 29,3 тысячи свердловчан. Эпидпорог по совокупному населению оказался превышен на 10,6%.

Заболевших ОРВИ стало больше на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Неблагополучными по заболеваемости остаются четыре свердловских муниципалитета: ГО Богданович, Режевской, Талицкий и Туринский ГО. Там показатели превышают среднеобластные в 1,5 раза.

В Екатеринбурге с 25 по 31 января выявлено 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 1,3%, но выше уровня прошлой недели на 15,3%.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили также о 2 050 новых случаях внебольничных пневмоний. Омечалось, что показатель ниже уровня прошлой недели на 28%.

По пневмонии показатели превышены в 1,5 раза в 13 территориях: