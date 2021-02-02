Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 февраля 2021, 11:32

В Свердловской области снова растёт заболеваемость ОРВИ

Девочка в маске учит уроки

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ остаются четыре свердловских муниципалитета. Фото: Алексей Кунилов

В последнюю неделю января простудились 29,3 тысячи свердловчан. Эпидпорог по совокупному населению оказался превышен на 10,6%.

Заболевших ОРВИ стало больше на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Неблагополучными по заболеваемости остаются четыре свердловских муниципалитета: ГО Богданович, Режевской, Талицкий и Туринский ГО. Там показатели превышают среднеобластные в 1,5 раза.

В Екатеринбурге с 25 по 31 января выявлено 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 1,3%, но выше уровня прошлой недели на 15,3%.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили также о 2 050 новых случаях внебольничных пневмоний. Омечалось, что показатель ниже уровня прошлой недели на 28%.

По пневмонии показатели превышены в 1,5 раза в 13 территориях:

  • Среднеуральск,
  • Верхнесалдинский ГО,
  • Шалинский ГО,
  • Белоярский ГО,
  • Нижнесергинский МР,
  • ГО Верхний Тагил,
  • Артёмовский ГО,
  • Асбестовский ГО,
  • г.Верхняя Пышма,
  • ГО Первоуральск,
  • ГО Дегтярск,
  • MO Город Алапаевск,
  • Арамильский ГО.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2021, 13:38 / Спорт
В Екатеринбурге отремонтируют каток спортшколы "Юность"
02.02.2021, 13:37 / Общество
Скончались ещё 15 свердловчан с COVID-19
02.02.2021, 13:30 / Политика
Алексей Орлов представил программу развития Екатеринбурга
02.02.2021, 13:29 / Общество
Ещё 16,6 тысячи россиян заразились коронавирусом
02.02.2021, 13:21 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 325 случаев коронавируса