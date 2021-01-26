Названы неблагополучные по ОРВИ и пневмонии свердловские муниципалитеты

Почти половина простуженных за последнюю неделю приходится на Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор выделил 22 территории в Свердловской области, где наблюдается неблагополучная эпидситуация по ОРВИ или пневмонии. Всего за прошлуюю неделю простудились 26,7 тысячи свердловчан, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 2 795 раз.

Заболеваемость ОРВИ в регионе пошла на спад, сейчас она ниже уровня эпидпорога на 17,7%, в Екатеринбурге - на 1,3%. Почти половина простуженных приходится на Екатеринбург. Кроме того, неблагополучными по заболеваемости санврачи называют: Режевской, Туринский, Талицкий ГО, ГО Староуткинск, Богданович, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Ревда.

В этих 8 муниципалитетах показатели по заболевшим превышают среднеобластные в 1,5 раза.

По пневмонии показатели на столько же превышены в 15 территориях:

Верхнесалдинский ГО,

Алапаевск,

Асбестовский ГО,

Шалинский ГО,

Верхний Тагил,

Кушвинский ГО,

Режевской ГО,

Гаринский ГО,

Среднеуральск,

Артёмовский ГО,

Сысертский ГО,

Алапаевский район,

ГО Верх-Нейвинский,

ГО Рефтинский,

Дегтярск.

Ранее "Облгазета" писала, что впервые в текущем эпидемическом сезоне были выявлены случаи заболевания гриппом B. Сформировано 1 256 прививочных бригад.

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