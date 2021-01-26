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26 января 2021, 13:02

Названы неблагополучные по ОРВИ и пневмонии свердловские муниципалитеты

Таблетки и аптечка для лечения простуды

Почти половина простуженных за последнюю неделю приходится на Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор выделил 22 территории в Свердловской области, где наблюдается неблагополучная эпидситуация по ОРВИ или пневмонии. Всего за прошлуюю неделю простудились 26,7 тысячи свердловчан, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 2 795 раз.

Заболеваемость ОРВИ в регионе пошла на спад, сейчас она ниже уровня эпидпорога на 17,7%, в Екатеринбурге - на 1,3%. Почти половина простуженных приходится на Екатеринбург. Кроме того, неблагополучными по заболеваемости санврачи называют: Режевской, Туринский, Талицкий ГО, ГО Староуткинск, Богданович, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Ревда.

В этих 8 муниципалитетах показатели по заболевшим превышают среднеобластные в 1,5 раза.

По пневмонии показатели на столько же превышены в 15 территориях:

  • Верхнесалдинский ГО,
  • Алапаевск,
  • Асбестовский ГО,
  • Шалинский ГО,
  • Верхний Тагил,
  • Кушвинский ГО,
  • Режевской ГО,
  • Гаринский ГО,
  • Среднеуральск,
  • Артёмовский ГО,
  • Сысертский ГО,
  • Алапаевский район,
  • ГО Верх-Нейвинский,
  • ГО Рефтинский,
  • Дегтярск.

Ранее "Облгазета" писала, что впервые в текущем эпидемическом сезоне были выявлены случаи заболевания гриппом B. Сформировано 1 256 прививочных бригад.

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Областная газета Свердловской области

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