Названы неблагополучные по ОРВИ и пневмонии свердловские муниципалитеты

Роспотребнадзор выделил 22 территории в Свердловской области, где наблюдается неблагополучная эпидситуация по ОРВИ или пневмонии. Всего за прошлуюю неделю простудились 26,7 тысячи свердловчан, диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 2 795 раз.
Заболеваемость ОРВИ в регионе пошла на спад, сейчас она ниже уровня эпидпорога на 17,7%, в Екатеринбурге - на 1,3%. Почти половина простуженных приходится на Екатеринбург. Кроме того, неблагополучными по заболеваемости санврачи называют: Режевской, Туринский, Талицкий ГО, ГО Староуткинск, Богданович, ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Ревда.
В этих 8 муниципалитетах показатели по заболевшим превышают среднеобластные в 1,5 раза.
По пневмонии показатели на столько же превышены в 15 территориях:
- Верхнесалдинский ГО,
- Алапаевск,
- Асбестовский ГО,
- Шалинский ГО,
- Верхний Тагил,
- Кушвинский ГО,
- Режевской ГО,
- Гаринский ГО,
- Среднеуральск,
- Артёмовский ГО,
- Сысертский ГО,
- Алапаевский район,
- ГО Верх-Нейвинский,
- ГО Рефтинский,
- Дегтярск.
Ранее "Облгазета" писала, что впервые в текущем эпидемическом сезоне были выявлены случаи заболевания гриппом B. Сформировано 1 256 прививочных бригад.
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