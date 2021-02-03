Суточная заболеваемость COVID-19 в России снижается пятый день подряд

За последние сутки в России зарегистрировали 16 474 случая заболевания коронавирусом. Это на 169 случаев меньше, чем днём ранее.
Суточная заболеваемость в стране снижается уже пятый день подряд. За это время число ежедневно выявляемых больных ковидом сократилось более чем на 2,5 тыс.
Как передаёт оперштаб по борьбе с COVID-19, инфекцию сегодня нашли во всех 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа подтвердили 1 916 диагнозов, в Москве - 1 545. Свердловская область с 334 заболевшими расположилась на седьмом месте списка.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 3 млн 901 тыс. россиян, 3 млн 365 тыс. из них - уже поправились, а 74,7 тыс. - скончались. За прошедшие сутки победить болезнь смогли 24,8 тыс. человек. Число её жертв увеличилось на 526.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией