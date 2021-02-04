В Невьянске выявили более 500 заболевших коронавирусом, в Пышме - более 400: статистика по городам

Невьянск пополнил список городов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 500 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 20 таких территорий.
За последние сутки в Невьянске подтвердили два новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 501. Также в число 20 муниципалитетов, перешагнувших этот порог входят:
Накануне очередной отметки числа заболевших также достиг Пышминский район. Число заразившихся там увеличилось на восемь до 406, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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