В Невьянске выявили более 500 заболевших коронавирусом, в Пышме - более 400: статистика по городам

В Свердловской области насчитывается 20 территорий, где за время пандемии обнаружили более 500 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Невьянск пополнил список городов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 500 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 20 таких территорий.

За последние сутки в Невьянске подтвердили два новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 501. Также в число 20 муниципалитетов, перешагнувших этот порог входят:

Фото: по данным Управдления Роспотребнадзора по Свердловской области

Накануне очередной отметки числа заболевших также достиг Пышминский район. Число заразившихся там увеличилось на восемь до 406, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.