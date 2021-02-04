В Свердловской области выявили 341 случай заражения коронавирусом за сутки

Суточная заболеваемость в Свердловской области растёт уже второй день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подтвердили 341 новый случай заболевания коронавирусом. По сравнению со вчерашним днём показатель суточной заболеваемости вырос на семь случаев.

В Екатеринбурге выявили ещё 162 больных COVID-19. Также подхватившие вирус обнаружены среди жителей Артинского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Таборинского, Талицкого и Туринского ГО.

За всё время пандемии ковид-инфицированными стали 71 820 свердловчан.

Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, на текущий момент в тяжёлом состоянии находятся 337 заболевших. Ещё 1 988 уральцев, которым был поставлен диагноз, пребывают в состоянии средней степени тяжести.

363 человека выписались из больниц по выздоровлению. Общее число вылечившихся достигло 64 507.

В то же время сегодня стало известно о гибели 14 заражённых ковидом. За всё время жертвами этой болезни стали 2 093 жителя Среднего Урала.

Отметим, что суточная заболеваемость в регионе растёт уже второй день подряд, хотя до этого она заметно снижалась на протяжении нескольких дней.