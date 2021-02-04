Скончались ещё 14 свердловчан с ковидом

С 1 января 2021 года на Среднем Урале каждый день регистрируют от 14 до 20 умерших от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области сообщили ещё о 14 умерших с подтверждённым коронавирусом. С начала года это минимальный показатель суточной смертности от COVID-19 в регионе.

С 1 января 2021 года на Среднем Урале каждый день регистрируют от 14 до 20 летальных исходов. В этом году заболевание унесло жизни почти 600 человек.

В целом с начала пандемии в Свердловской области скончались 2093 пациента с ковидом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с вирусом.

В России сегодня задокументировали смерти 521 заболевшего. За всё время жертвами коронавируса стали 75,2 тыс. россиян.