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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 февраля 2021, 13:41

Скончались ещё 14 свердловчан с ковидом

кладбище

С 1 января 2021 года на Среднем Урале каждый день регистрируют от 14 до 20 умерших от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области сообщили ещё о 14 умерших с подтверждённым коронавирусом. С начала года это минимальный показатель суточной смертности от COVID-19 в регионе.

С 1 января 2021 года на Среднем Урале каждый день регистрируют от 14 до 20 летальных исходов. В этом году заболевание унесло жизни почти 600 человек.

В целом с начала пандемии в Свердловской области скончались 2093 пациента с ковидом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с вирусом.

В России сегодня задокументировали смерти 521 заболевшего. За всё время жертвами коронавируса стали 75,2 тыс. россиян.

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Областная газета Свердловской области

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